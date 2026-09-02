Chargers Announce 2026 Uniform Schedule

The Chargers 2026 regular-season schedule has been out since mid-May.
Now we know what uniform combinations the Bolts will wear this season.
By the way, go here for Chargers single-game tickets.
Without further ado, here is the Chargers uniform schedule for the 2026 season.
|Game
|Jersey
|Pants
|Socks
|Week 1 vs. Cardinals
|Powder Blue
|White
|Powder Blue
|Week 2 vs. Raiders
|Powder Blue
|Gold
|Powder Blue
|Week 3 @ Bills
|White
|White
|White
|Week 4 @ Seahawks
|White
|Powder
|Powder Blue
|Week 5 vs. Broncos
|Powder Blue
|Powder Blue
|White
|Week 6 @ Chiefs
|White
|Gold
|Powder Blue
|Week 8 @ Rams
|White
|White
|Powder Blue
|Week 9 vs. Texans
|Navy
|Navy
|Navy
|Week 10 @ Ravens
|White
|Powder Blue
|White
|Week 11 vs. Jets
|Powder Blue
|Powder Blue
|White
|Week 12 vs. Patriots
|Navy
|Navy
|Navy
|Week 13 @ Buccaneers
|Gold
|White
|Gold
|Week 14 @ Raiders
|White
|White
|Powder Blue
|Week 15 vs. 49ers
|Powder Blue
|Gold
|Powder Blue
|Week 16 @ Dolphins
|White
|Gold
|Powder Blue
|Week 17 vs. Chiefs
|Navy
|Navy
|Navy
|Week 18 @ Broncos
|White
|Powder Blue
|Powder Blue