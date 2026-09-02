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Chargers Official Site | Los Angeles Chargers - chargers.com

Chargers Announce 2026 Uniform Schedule

Sep 01, 2026 at 06:00 PM
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Eric Smith

Editorial Director

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The Chargers 2026 regular-season schedule has been out since mid-May.

Now we know what uniform combinations the Bolts will wear this season.

By the way, go here for Chargers single-game tickets.

Without further ado, here is the Chargers uniform schedule for the 2026 season.

GameJerseyPantsSocks
Week 1 vs. CardinalsPowder BlueWhitePowder Blue
Week 2 vs. RaidersPowder BlueGoldPowder Blue
Week 3 @ BillsWhiteWhiteWhite
Week 4 @ SeahawksWhitePowderPowder Blue
Week 5 vs. BroncosPowder BluePowder BlueWhite
Week 6 @ ChiefsWhiteGoldPowder Blue
Week 8 @ RamsWhiteWhitePowder Blue
Week 9 vs. TexansNavyNavyNavy
Week 10 @ RavensWhitePowder BlueWhite
Week 11 vs. JetsPowder BluePowder BlueWhite
Week 12 vs. PatriotsNavyNavyNavy
Week 13 @ BuccaneersGoldWhiteGold
Week 14 @ RaidersWhiteWhitePowder Blue
Week 15 vs. 49ersPowder BlueGoldPowder Blue
Week 16 @ DolphinsWhiteGoldPowder Blue
Week 17 vs. ChiefsNavyNavyNavy
Week 18 @ BroncosWhitePowder BluePowder Blue

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